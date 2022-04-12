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Автор Ольга Лебедева

РЖД не смогла рассчитаться по евробонду из-за заморозки валютных активов

Экономика

Государственная компания "Российские железные дороги" допустила дефолт по одному из евробондов, не сумев заплатить по облигациям с погашением 14 марта.

РЖД не смогла рассчитаться по евробонду из-за заморозки валютных активов

Попытка выплаты акционерам была заблокирована на прошлой неделе западными финансовыми институтами.

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) объявила в понедельник, что “в отношении РЖД произошло событие невыплаты кредита”, то есть, компания фактически поставлена в условия дефолта.

РЖД пыталась выплатить купон по облигациям, но платеж не дошел до инвесторов к концу 10-дневного льготного периода из-за “обязательств по соблюдению законодательства и нормативных актов в рамках корреспондентской банковской сети”. В переводе на понятный язык, речь идет о санкциях, введенных в отношении России после начала спецоперации на Украине, из-за которых в США и ЕС заблокировали счета России, фактически лишив Москву возможности проводить финансовые операции с иностранными учреждениями.

Решение ISDA принято на фоне спекуляций о том, не объявит ли Россия дефолт по двум купонам по суверенным облигациям, которые она выплатила в рублях на прошлой неделе после того, как попытки выплатить их в долларах были заблокированы Казначейством США.

Аналитики говорят, что кредиторы России могут не принять рублевые платежи, что впервые за более чем столетие поставит страну в дефолт по внешнему долгу, несмотря на наличие достаточных средств для выполнения своих обязательств.

Россия обвинила США и другие страны, которые запрещают доступ к ее иностранным активам, в разработке “искусственного” дефолта.

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Автор: Ольга Лебедева
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