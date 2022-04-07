Экономист: Китай лишает Штаты и ЕС влияния, когда покупает нефть РФ в юанях

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал данные Bloomberg о покупке частными китайскими компаниями российских нефти и угля за юани.

"На самом деле, не так важно, в какой валюте происходит оплата. Если вы продаёте много чего-то за рубеж и получаете, например, валюту в рублях, допустим, Россия получает за экспорт в рублях, эти рубли тот, кто покупает ваши товары, должен где-то добыть. Соответственно, он должен эти рубли купить за свою же валюту, то есть, грубо говоря, создать спрос на рубли и предложение валюты, либо экспортировать в Россию что-то, за что получить рубли", — объяснил специалист.

Также он подчеркнул, что покупка нефти и угля в юанях не влияет на курс национальной валюты. По мнению эксперта, с точки зрения макроэкономики денежная единица не имеет большого значения.

"Что в юанях, что в долларах, что в рублях — тут абсолютно без разницы. Но это, конечно, сказывается на долгосрочных позициях валюты, на возможности использования в мировых расчётах. Если Китай закупает в юанях, значит, он не платит доллары, то есть ещё один какой-то платёж, который раньше был в долларах или евро, теперь проводится в национальных валютах. Это значит, что влияние еврозоны и США уменьшается", — заключил экономист.

Ранее в Bloomberg заявили, что первые поставки угля и нефти из РФ будут в Китае в апреле и мае. За сырьё частные компании заплатили в юанях, подчеркнули журналисты.