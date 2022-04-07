Маслов: Юань не станет резервной валютой вместо доллара

Доллар будет сохранять свою роль мировой резервной валюты на фоне растущей мировой нестабильности, заявил экономист и аналитик "Финам" Андрей Маслов. По его мнению, в поиске альтернативы американской валюты не заинтересован никто, в первую очередь — Китай.

Как утверждает Маслов в интервью инфоагентству "Прайм", если юань заменит доллар в качестве глобальной валюты, это позволит иностранцам легче покупать акции китайских компаний. Это невыгодно как правительству КНР, так и представителям местного крупного бизнеса.

Несмотря на видимые тесные связи между Москвой и Пекином, Китай смотрит на это сотрудничество с чисто прагматической точки зрения, считают эксперты. При этом власти КНР будут действовать на этом направлении осторожно, опасаясь попасть под санкции.