В российских банках растёт спрос на вклады в рублях у иностранцев

Одни из крупнейших российских банков — Совкомбанк и Промсвязьбанк, входящие в топ-10 по активам, сообщили, что иностранные граждане всё чаще проявляют интерес к открытию вкладов в России.

В конце февраля российские банки рапортовали о масштабном снятии денежных средств вкладчиками со своих счетов. Как только процентные ставки по вкладам были повышены, тренд сменился на обратный, и население вновь понесло наличность в кредитные организации.

Оказалось, интерес к вкладам проявляют не только россияне, но и иностранные граждане. Опрошенный РИА Новости представитель Совкомбанка сообщил, что отмечается заметный рост спроса на открытие вкладов среди нерезидентов.

В Промсвязьбанке уточнили, что пока вклады "нероссиян" не превышают долю в 1%, но, согласно мартовским показателям, клиенты-нерезиденты в пять раз чаще стали доверять свои деньги ПСБ. В качестве причины специалисты назвали выросшую ключевую ставку ЦБ, которая привела к росту доходности сберегательных продуктов.

Ранее представитель юридической консалтинговой компании Sinoruss сообщал, что большой интерес к открытию счетов в российских банках проявляют граждане Китая, привлечённые высокой ключевой ставкой. Также существенную роль играют оптимистичные прогнозы по укреплению рубля.