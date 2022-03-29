Россия не удерживает западные банки, но они сами остаются

Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании HSBC Holdings, несмотря на чудовищное давление, не просто продолжает работать в России, но и не использует в своих документах навязанное западной пропагандой слово "война", заменив его на "конфликт".

Британцы пренебрегают американским диктатом

В то время как Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan и Deutsche Bank объявили о планах свернуть свой бизнес в нашей стране, HSBC официально не заявлял о прекращении деятельности. Руководству пришлось пойти на определённые уступки, отказав некоторым новым российским клиентам, а также отказать в предоставлении кредита прежним клиентам. Как сообщает агентство Reuters, 14 марта британский финансовый конгломерат объявил, что "не принимает никаких новых сделок в России".

По данным Financial Times, в российской дочерней компании продолжают трудиться приблизительно 200 сотрудников HSBC, а её имущество по состоянию на июнь прошлого года составляло $900 млн. Согласно собственным заявлениям, у HSBC нет ни филиала, ни деловых отношений с частными клиентами в России. Скорее, HSBC сконцентрирован на услугах для многонациональных компаний.

"Нам поручено поддерживать наших международных клиентов в их решениях о ведении бизнеса в России в ближайшие недели", — говорится в бюллетене банка.

Европейцы на распутье

Около двух недель назад глава Raiffeisenbank International (RBI) Йоханн Штробль в интервью немецкому изданию деловых новостей Handelsblatt признался, что изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка" в России, включая его "тщательно организованный выход" из нашей страны.

Зависимость RBI от бизнеса в России значительно больше, чем у HSBC: по подсчётам рейтингового агентства Moody's, этот финансовый институт получает около 40 процентов своей прибыли в России и на Украине. По мнению аналитиков DZ Bank, такая зависимость представляет наибольший риск для этого западного банка.

Второй по величине банк Италии, Unicredit, собирается пересматривать свой бизнес в России, как заявила глава банка Андреа Орсель. Российский филиал принёс в прошлом году около 180 миллионов евро прибыли, что соответствует примерно одиннадцати процентам от общей суммы.

Хуже всего приходится американцам

Крупнейший американский банк Citigroup намерен вывести из России даже больше, чем планировалось ранее. Ещё в апреле прошлого года этот банк заявил, что намерен выйти из потребительских сделок.

"Теперь мы решили увеличить масштаб данного процесса и добавить больше других направлений бизнеса", — говорится в пресс-релизе банка.

Общее обязательство Citigroup в России на конец 2021 года составляло почти $10 млрд. Это наиболее активный банк из всех банков США, которые действуют в Российской Федерации. Банк уже предупредил, что при самом плохом раскладе он может потерять почти половину этой суммы.

Западные журналисты и экономические обозреватели недоумевают, почему HSBC продолжает свой бизнес в России. Члены британского парламента уже усилили давление на банк и потребовали от HSBC последовать примеру других банков. Безуспешно.

Интересно, что в комментариях под этой темой читатели, например, британской газеты Daily Telegraph пишут не про Россию и Украину. Кроме советов побыстрее закрыть в HSBC свои счета, чаще всего упоминается Китай. Очередное свидетельство, что нынешние западные политики крупно просчитались со своими нападками на Российскую Федерацию, которую подталкивают в объятия КНР.

Проницательные политологи и простые граждане полагают, что большая опасность западному миру исходит не из Москвы, а из Пекина. Украина им вообще не интересна.

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