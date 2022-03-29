Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании HSBC Holdings, несмотря на чудовищное давление, не просто продолжает работать в России, но и не использует в своих документах навязанное западной пропагандой слово "война", заменив его на "конфликт".
В то время как Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan и Deutsche Bank объявили о планах свернуть свой бизнес в нашей стране, HSBC официально не заявлял о прекращении деятельности. Руководству пришлось пойти на определённые уступки, отказав некоторым новым российским клиентам, а также отказать в предоставлении кредита прежним клиентам. Как сообщает агентство Reuters, 14 марта британский финансовый конгломерат объявил, что "не принимает никаких новых сделок в России".
По данным Financial Times, в российской дочерней компании продолжают трудиться приблизительно 200 сотрудников HSBC, а её имущество по состоянию на июнь прошлого года составляло $900 млн. Согласно собственным заявлениям, у HSBC нет ни филиала, ни деловых отношений с частными клиентами в России. Скорее, HSBC сконцентрирован на услугах для многонациональных компаний.
"Нам поручено поддерживать наших международных клиентов в их решениях о ведении бизнеса в России в ближайшие недели", — говорится в бюллетене банка.
Около двух недель назад глава Raiffeisenbank International (RBI) Йоханн Штробль в интервью немецкому изданию деловых новостей Handelsblatt признался, что изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка" в России, включая его "тщательно организованный выход" из нашей страны.
Зависимость RBI от бизнеса в России значительно больше, чем у HSBC: по подсчётам рейтингового агентства Moody's, этот финансовый институт получает около 40 процентов своей прибыли в России и на Украине. По мнению аналитиков DZ Bank, такая зависимость представляет наибольший риск для этого западного банка.
Второй по величине банк Италии, Unicredit, собирается пересматривать свой бизнес в России, как заявила глава банка Андреа Орсель. Российский филиал принёс в прошлом году около 180 миллионов евро прибыли, что соответствует примерно одиннадцати процентам от общей суммы.
Крупнейший американский банк Citigroup намерен вывести из России даже больше, чем планировалось ранее. Ещё в апреле прошлого года этот банк заявил, что намерен выйти из потребительских сделок.
"Теперь мы решили увеличить масштаб данного процесса и добавить больше других направлений бизнеса", — говорится в пресс-релизе банка.
Общее обязательство Citigroup в России на конец 2021 года составляло почти $10 млрд. Это наиболее активный банк из всех банков США, которые действуют в Российской Федерации. Банк уже предупредил, что при самом плохом раскладе он может потерять почти половину этой суммы.
Западные журналисты и экономические обозреватели недоумевают, почему HSBC продолжает свой бизнес в России. Члены британского парламента уже усилили давление на банк и потребовали от HSBC последовать примеру других банков. Безуспешно.
Интересно, что в комментариях под этой темой читатели, например, британской газеты Daily Telegraph пишут не про Россию и Украину. Кроме советов побыстрее закрыть в HSBC свои счета, чаще всего упоминается Китай. Очередное свидетельство, что нынешние западные политики крупно просчитались со своими нападками на Российскую Федерацию, которую подталкивают в объятия КНР.
Проницательные политологи и простые граждане полагают, что большая опасность западному миру исходит не из Москвы, а из Пекина. Украина им вообще не интересна.
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