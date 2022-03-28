В Совфеде предупредили, что будет, если G7 откажутся платить за газ в рублях

По словам зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, если страны G7 откажутся рассчитываться за российский газ в рублях, поставки газа им будут остановлены.

"Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция", — сказал Абрамов в беседе с РИА Новости.

Также сенатор отметил, что поставки газа из России ни в коем случае не будут осуществляться бесплатно.

"Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — пояснил Абрамов.

Зампред комитета Совфеда по экономической политике подчеркнул, что Россия не выдвигает никаких невыполнимых условий для тех, кто хочет продолжать с ней сотрудничать.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также напомнил, что ни о каких бесплатных поставках российского газа в ЕС не идёт речи.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что расчёты за поставки российского газа за границу будут проходить только в рублях.