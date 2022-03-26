Медведев озвучил "симметричный ответ" РФ на антироссийские санкции

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции дают право России окончательно пересмотреть отношения со странами Запада.

Усилие санкционного режима Медведев воспринял как повод прервать диалог по стратегической стабильности и отказаться от связанных с этим процессом международных соглашений.

"Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели", — цитирует слова Медведева "РИА Новости".

Российский политик уверен, что Россия ответит Западу, отказавшемуся от основ рыночной экономики, аналогичными мерами.

Он подчеркнул, что ответ РФ будет действенным, так как страна получила большую независимость, чем в 2014 году.

Медведев назвал антироссийские санкции покушением на экономические ценности во всем мире. Это, по словам политика, вызовет "симметричный ответ" со стороны России.

Страны Запада предприняли против РФ беспрецедентные меры, заморозив более 700 млрд долларов активов Центрбанка РФ.