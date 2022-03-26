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Медведев обвинил США в беспрерывном ведении захватнических войн по всему миру

Политика

Россию пытаются представить в качестве страны-разбойника, однако в этом качестве на самом деле выступают США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего президента РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.

По его словам, западные санкции для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса. При этом он признал, что существуют трудности, которые РФ придется преодолевать.

"Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности", — сказал Медведев.

На вопрос про санкции, в котором упоминалась Куба, где ездят на машинах 60-х годов прошлого века, Медведев пошутил, что зря продал свой автомобиль "Жигули".

"У меня была когда-то машина "Жигули", семерка, сейчас бы пригодилась", — пошутил экс-глава государства.

Также зампред заявил, что во время эпидемии коронавируса "временами было не по себе". Политик назвал самым печальным смерть от COVID-19 огромного количества людей.

Ранее Медведев назвал "глупыми и дурацкими" попытки Запада повлиять на руководство РФ, ограничивая деятельность российских бизнесменов. По его словам, многие предприниматели из России оказались "без вины виноватыми". Тем не менее, подчеркнул Медведев, западные страны "ни на йоту" не способны изменить позицию властей через санкционное давление на бизнес.

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Куратор: Олег Артюков
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