ФНС сократила срок проверки деклараций для получения налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разослала по профильным инспекциям распоряжение о необходимости сократить до 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, эта мера ускорит возвраты налогов гражданам РФ. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов.

"В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", — уточнили в пресс-службе ФНС.

До этого проверки по социальным вычетам осуществлялись в течение трёх месяцев, ещё один месяц давали на перечисление денег. По имущественным вычетам сведения проверяли за месяц, а срок возврата средств составлял до 15 дней.

В Федеральной налоговой службе также добавили, что камеральные проверки будут организованы в короткие сроки с учётом загруженности сотрудников инспекций.

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