Налоговые вычеты на детей – не та мера, которая нужна – социолог

Увеличить налоговые вычеты на детей в три раза предложили в Государственной Думе. По мнению депутата Евгения Фёдорова, это поможет стабилизировать материальное положение семей. Согласно инициативе, вычет на первого и второго ребёнка должен вырасти до четырёх тысяч рублей, на третьего и последующих — до восьми тысяч. Сейчас на первых двух детей можно получить по 1,4 тысячи рублей, на третьего и последующих — по три тысячи рублей.

По мнению директора института Социоэкономики московского финансово-юридического университета Александра Бузгалина, помощь семьям оказывать нужно, но конкретно этот механизм не имеет смысла.

"В России граждане очень сильно социально дифференцированы. И для одних слоев населения этот вычет будет значим, а для других он не будет означать практически ничего. Поэтому, на мой взгляд, гораздо более эффективными являются не налоговые вычеты, делающиеся вообще для всех, а целенаправленная поддержка семей, у которых действительно есть материальное ограничение для рождения второго, третьего ребенка, или вообще для того, чтобы родить ребенка. И обеспечение по-настоящему общедоступной инфраструктурой для детей", — считает эксперт.

Он предлагает деньги, которые могли бы пойти на увеличение налогового вычета на детей, направить на строительство и организацию бесплатных ясель, детских садов, обеспечить полностью бесплатное обучение в школе.