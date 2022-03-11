Финансовый эксперт объяснила, стоит ли россиянам инвестировать в золото

Альтернативой покупке валюты в сложной экономической ситуации для частных инвесторов может стать вложение средств в золото. Однако нужно учитывать и определённые риски, с которыми можно столкнуться при покупке слитков драгоценных металлов. Об этом рассказала эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Она объяснила, что закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, подписанный президентом России Владимиром Путиным 9 марта, имеет цель повышения спроса на слитки. Стоимость золота растёт в непростые исторические времена, тогда как другие варианты вложений более подвержены риску.

Однако, по мнению эксперта, инвестировать в золото как средство защиты от инфляции имеет смысл только тем, кто делает сбережения на долгий срок. А если пытаться заработать на этом в коротком промежутке времени, есть риск больших финансовых потерь.

Дайнеко напомнила в беседе с РИА Новости, что доход от этих операций облагается налогом. Так, если человек решит продать слиток обезличенного металлического счёта до истечения трёх лет владения, ему придется уплатить НДФЛ в размере 13% с фактического дохода.

По словам собеседника издания, самыми надёжными способами вложений в драгоценные металлы являются покупка слитков, монет, либо открытие ОМС.

"Все остальные варианты связаны с биржевой торговлей и требуют профессиональной подготовки. А покупать золото с рук и в ломбардах — крайне небезопасно. Есть большие риски: сложно самостоятельно оценить подлинность золота. У продавца может не оказаться сертификата подлинности либо он может быть поддельным", — предупредила эксперт.

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