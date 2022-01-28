EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Цена на золото в мире резко выросла на фоне пандемии

Экономика

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2021 году спрос на драгоценный металл в мире вырос во время пандемии коронавируса на 31% — до 1180 тонн.

Цена на золото в мире резко выросла на фоне пандемии

Таким образом, в целом интерес к золоту также вырос, включая другие области, примерно на десять процентов в прошлом году — с 3658 до 4021 тонны. Спрос на золотые слитки и золотые монеты во всём мире не был таким большим в течение последних восьми лет, пишет Spiegel.

Эксперты WGC считают, что за большой рост ответственны производители ювелирных изделий: в прошлом году на их долю приходилось 2200 тонн спроса, а в 2020 году спрос в этой области всё ещё падал до 1327 тонн. Вероятно, потребители на фоне инфляционных опасений снова стали покупать ювелирные изделия.

Стимулировали мировой спрос также покупки центральных банков. В этой области он вырос с 254 до 463 тонн. Центральные банки увеличили свои глобальные резервы почти до 30-летнего максимума во второй год пандемии. В технологической сфере, в свою очередь, спрос на золото вырос на девять процентов в 2021 году — до 330 тонн.

Резкий рост спроса также влияет и на цену золота. Драгоценный металл, который многие считают антикризисной валютой, в последнее время снова подорожал — до более чем 1600 долларов за тройскую унцию.

Спрос обусловлен кризисными страхами. Однако инвестиции в золото не лишены риска — хотя бы потому, что драгоценный металл не приносит никаких процентов или дивидендов и до сих пор приносил только половину прибыли в долгосрочной перспективе, чем акции, отметили аналитики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Золото заменит доллар?
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова
Темы covid-19 доллар экономика
Новости
Генсек НАТО: у альянса нет планов по размещению боевых групп на Украине
Депутат Госдумы озвучил главную причину бедности в России
Цена на золото в мире резко выросла на фоне пандемии
Путин: США и НАТО не учли озабоченности РФ в ответах по гарантиям безопасности
Путин и Макрон созвонились по вопросам безопасности
Кто вычёркивает мировых лидеров в офисе Пригожина
Врач Водовозов рассказал о формировании в РФ "естественного локдауна"
Спасённую в Подмосковье юную лосиху продолжат лечить врачи
Вертолёт Минобороны совершил жёсткую посадку в Ульяновской области
Поклонская прокомментировала поправки в Конституцию Крыма
Последние материалы
Цена на золото в мире резко выросла на фоне пандемии
Путин: США и НАТО не учли озабоченности РФ в ответах по гарантиям безопасности
Путин и Макрон созвонились по вопросам безопасности
Бактериальный вагиноз: чем опасен и как лечить
Кто вычёркивает мировых лидеров в офисе Пригожина
Врач Водовозов рассказал о формировании в РФ "естественного локдауна"
Спасённую в Подмосковье юную лосиху продолжат лечить врачи
Вертолёт Минобороны совершил жёсткую посадку в Ульяновской области
Что ждёт рынок кредитования — тренды на 2022 год
Поклонская прокомментировала поправки в Конституцию Крыма
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО

Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.

Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Политика. Новости и аналитика
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Мир. Новости мира
США и НАТО заявили РФ ультиматум. Какой будет русская ответка?
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Медведев: сценарий прямого столкновения с НАТО был бы самым катастрофическим
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
Происшествия
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников