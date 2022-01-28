Цена на золото в мире резко выросла на фоне пандемии

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2021 году спрос на драгоценный металл в мире вырос во время пандемии коронавируса на 31% — до 1180 тонн.

Таким образом, в целом интерес к золоту также вырос, включая другие области, примерно на десять процентов в прошлом году — с 3658 до 4021 тонны. Спрос на золотые слитки и золотые монеты во всём мире не был таким большим в течение последних восьми лет, пишет Spiegel.

Эксперты WGC считают, что за большой рост ответственны производители ювелирных изделий: в прошлом году на их долю приходилось 2200 тонн спроса, а в 2020 году спрос в этой области всё ещё падал до 1327 тонн. Вероятно, потребители на фоне инфляционных опасений снова стали покупать ювелирные изделия.

Стимулировали мировой спрос также покупки центральных банков. В этой области он вырос с 254 до 463 тонн. Центральные банки увеличили свои глобальные резервы почти до 30-летнего максимума во второй год пандемии. В технологической сфере, в свою очередь, спрос на золото вырос на девять процентов в 2021 году — до 330 тонн.

Резкий рост спроса также влияет и на цену золота. Драгоценный металл, который многие считают антикризисной валютой, в последнее время снова подорожал — до более чем 1600 долларов за тройскую унцию.

Спрос обусловлен кризисными страхами. Однако инвестиции в золото не лишены риска — хотя бы потому, что драгоценный металл не приносит никаких процентов или дивидендов и до сих пор приносил только половину прибыли в долгосрочной перспективе, чем акции, отметили аналитики.

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