Экономист дал совет россиянам пока не менять работу и экономить деньги

В сложившейся сейчас в России экономической ситуации гражданам следует воздержаться от смены работы, не стоит брать кредиты, а деньгами распоряжаться аккуратно. Такое мнение высказал доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

По его мнению, сейчас стоит перейти на "сберегательную модель потребления", смысл которой в том, чтобы не брать кредиты, аккуратнее тратить деньги и стараться их беречь.

"Пока ситуация такова, что будет некое экономическое сокращение, поэтому вряд ли зарплаты в такой ситуации будут расти, тогда как инфляция будет достаточно существенной — она уже ускоряется", — высказался экономист в беседе с ТАСС.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, считает, что складывающаяся сейчас ситуация на рынке труда, отлична от 90-х годов, когда уровень безработицы отмечался высокий, а страна была плохо подготовлена для ответных мер. На сегодня эффективные методы ответа у нас есть, заявил эксперт.

По его мнению, рост безработицы в России будет наблюдаться в этом году, а уже в следующем, вероятно, пойдёт на спад. Но всё зависит от того, какие комплексные меры будут приняты правительством совместно с Центробанком.

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