EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Экономист дал совет россиянам пока не менять работу и экономить деньги

Экономика

В сложившейся сейчас в России экономической ситуации гражданам следует воздержаться от смены работы, не стоит брать кредиты, а деньгами распоряжаться аккуратно. Такое мнение высказал доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Экономист дал совет россиянам пока не менять работу и экономить деньги

По его мнению, сейчас стоит перейти на "сберегательную модель потребления", смысл которой в том, чтобы не брать кредиты, аккуратнее тратить деньги и стараться их беречь.

"Пока ситуация такова, что будет некое экономическое сокращение, поэтому вряд ли зарплаты в такой ситуации будут расти, тогда как инфляция будет достаточно существенной — она уже ускоряется", — высказался экономист в беседе с ТАСС.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, считает, что складывающаяся сейчас ситуация на рынке труда, отлична от 90-х годов, когда уровень безработицы отмечался высокий, а страна была плохо подготовлена для ответных мер. На сегодня эффективные методы ответа у нас есть, заявил эксперт.

По его мнению, рост безработицы в России будет наблюдаться в этом году, а уже в следующем, вероятно, пойдёт на спад. Но всё зависит от того, какие комплексные меры будут приняты правительством совместно с Центробанком.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Герман Клименко о технологических санкциях: «Мы станем третьесортной страной»
Автор: Николай Ткаченко
Темы россия экономика центробанк
Sberbank
Новости
Экономист дал совет россиянам пока не менять работу и экономить деньги
Эксперт по безопасности объяснил, как обезопасить себя от спам-звонков
Украинские нацисты заверяют жителей Мариуполя, что Россия отменила эвакуацию
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о своих военных на Украине
"У вас хватает вообще совести?": европейцы в ужасе от украинских беженцев
Ветеран спецназа: на Украине происходит крупнейший захват заложников
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Украина разрабатывала ядерное оружие и средства его доставки
В Госдуме успокоили украинцев: "Не бойтесь, Россия не уйдёт"
Басурин: в Мариуполе и Волновахе вновь откроют гумкоридоры
Популярное
Общество
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей

Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.

Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Экономика и бизнес
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Культура
Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым
Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская Юрий Носовский Прощёное воскресенье должно быть каждый день… Юрий Носовский Любовь Степушова Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Политика. Новости и аналитика
Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Мир. Новости мира
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Последние материалы
Эксперт по безопасности объяснил, как обезопасить себя от спам-звонков
Украинские нацисты заверяют жителей Мариуполя, что Россия отменила эвакуацию
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о своих военных на Украине
"У вас хватает вообще совести?": европейцы в ужасе от украинских беженцев
Ветеран спецназа: на Украине происходит крупнейший захват заложников
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Украина разрабатывала ядерное оружие и средства его доставки
В Госдуме успокоили украинцев: "Не бойтесь, Россия не уйдёт"
Басурин: в Мариуполе и Волновахе вновь откроют гумкоридоры
Почему Индия замерла в сторонке, пока мир ломает копья из-за Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников