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Автор Юлия Миленина

Bloomberg: курсы доллара и евро на Forex подскочили до исторических максимумов

Экономика

Курсы доллара и евро на рынке Forex побили все исторические рекорды утром 28 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Евро и доллары
Евро и доллары

Доллар и евро сегодня торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов в пятницу — порядка 107,5 рубля и 122 рублей соответственно.

В 07:05 по московскому времени курс евро к российской национальной валюте вырос примерно на 29,5%, то есть до 122,15 рубля за евро.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявлял, что в случае отключения России от международной финансовой системы SWIFT инвесторы начнут оперативно избавляться от российских бумаг. По его словам, это создаст серьёзную угрозу для банков, частных инвесторов и всего фондового рынка.

Кроме того, политик из ФРГ прогнозирует резкий рост курса доллара и евро.

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