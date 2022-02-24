Курсы доллара и евро к рублю достигли исторических максимумов

Курсы доллара и евро к рублю на крупнейшем финансовом валютном рынке "Форекс" подскочили на 9-10% после выступления президента РФ Владимира Путина, а также на фоне ухудшения конфликтной ситуации в Донбассе и на Украине.

Согласно статистическим данным на "Форексе", по состоянию на 8:58 по московскому времени, курс евро к российской национальной валюте вырос на 9,15%, то есть до 100,83 рубля. Ранее на закрытии рынка евро можно было приобрести за 92,35 рубля.

Курс доллара увеличился на 9,47% (до 89,41 рубля).

В среду, 23 февраля, на открытии рынка доллар оценивался в 81,64 рубля.

При этом на Московской бирже прекращены все торги по валюте примерно в 07:20.

Утром 24 февраля глава РФ Владимир Путин обратился к нации. Он сообщил, что Россия начинает спецоперацию в Донбассе.

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