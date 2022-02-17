Финансовый эксперт назвала факторы, которые негативно сказываются на нацвалюте

Национальная валюта РФ, скорее всего, не достигнет курса в 68 рублей за доллар. Такое мнение выразила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

В отчёте Сбербанка сказано, что фактором укрепления рубля станет рост объёма Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако, по словам специалиста, по итогам последних двух лет это не сильно повлияло на российскую валюту, передаёт ФАН.

Самойлова пояснила, что не только ФНБ определяет динамику рубля. Большое влияние на этот процесс оказывают такие факторы, как:

Внутренняя политика Центробанка России;

Нефтяные котировки;

Геополитика.

Эксперт убеждена: рубль укрепится после снижения российско-американского противостояния и информационных кампаний о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, но точно не до 68 рублей за доллар.

"Вряд ли это будет уровень ниже 70 рублей за доллар, поскольку такой крепкий рубль снизит экспортные возможности отечественных компаний. Их продукция станет дорожать на внешних рынках, снизится спрос и сократятся поступления в бюджет", — сказала специалист.

Самойлова заключила, что крепкая нацвалюта не выгодна правительству РФ.

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