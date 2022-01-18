Эксперты объяснили, что делают с непроданными новогодними подарками

Эксперты объяснили, куда уходит непроданный новогодний товар: сладкие наборы, шоколадные фигурки, тематический реквизит.

По словам исполнительного директора Гильдии маркетологов России Олега Гвоздика, некоторые наборы со сладостями перед Новым годом сотрудники магазинов сами упаковывают в коробки, поэтому после праздников они расформировывают их и продают конфеты по отдельности, если позволяет срок годности, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Оставить до следующего года уже нельзя, как это нередко можно сделать с косметикой и другими непищевыми товарами", — сказал он.

Шоколадных Деда Мороза и Снегурочку в магазинах продают с большой скидкой, поскольку их праздничный образ невозможно изменить.

Глава компании "Шоколадная студия" Валентина Ким поделилась, что тематический товар после Нового года нередко отдают на благотворительность или на площадки, где он по-прежнему актуален.

Как пояснила представитель подмосковного Роспотребнадзора Надежда Раева, возвращать производителям продукты питания, которые не удалось продать на праздники, незаконно.

"Возврат на предприятие запрещён, чтобы исключить случайное или даже намеренное ухудшение качества продукции", — подчеркнула специалист.

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