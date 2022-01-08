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Автор Олег Артюков

Вашингтон пытается сорвать масштабный проект газопровода. Нет, не российский

Экономика

Реализация проекта Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed pipeline) оказалась под угрозой. Против него выступили Соединённые Штаты Америки.

Вашингтон пытается сорвать масштабный проект газопровода. Нет, не российский

Инициаторами проекта выступают три государства: Греция, Кипр и Израиль. Он должен связать газовые месторождения у побережья Израиля с потребителями в Европе. Однако Турция относится к проекту весьма критически — в Анкаре полагают, что он направлен против её интересов.

А теперь выясняется, что и Вашингтон не горит желанием поддерживать этот проект. По данным греческого информационного портала Defence-point.gr, власти США направили в Грецию, Кипр и Израиль документ, в котором подчеркивается, что строительство газопровода не поддерживается "как по экологическим, так и по экономическим причинам". Кроме того, в Вашингтоне считают, что проект провоцирует напряженность в регионе, сообщает ТАСС.

Стоит заметить, что документ, по данным греческого портала, неофициальный. То есть позиция США ясна, но определённое пространство для манёвра американцы сохраняют. Если, конечно, информация о таком документе соответствует действительности.

Судя по статье греческого издания, в этой стране негативным отношением США весьма озадачены. Там подчёркивают, что Греция и Кипр являются верными союзниками США и никогда не создавали им проблем, в отличие от Турции.

Кроме того, от Вашингтона не требуется никакого материального участия в реализации проекта, поскольку он предполагает финансирование со стороны Евросоюза и компаний, участвующих в его реализации.

По мнению авторов материала, опубликованным греческим порталом, Вашингтон хочет избежать конфликтов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до выборов в этой стране, которые намечены на июнь 2023 года.

"Американцы надеются, что действующий президент потерпит поражение и они избавятся от него демократическим путем. Однако в контексте этой плохой и тупиковой политики они ставят под угрозу свои отношения с тремя своими верными союзниками: Израилем, Грецией и Кипром", — полагает Defence-point.gr.

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Автор: Олег Артюков
Темы греция израиль
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Вашингтон пытается сорвать масштабный проект газопровода. Нет, не российский
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