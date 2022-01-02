В "Газпроме" рассказали о рекордах 2021 года

В "Газпроме" сообщили о результатах добычи газа в 2021 году. Компания установила рекорд за последние 13 лет. В прошлом году было добыто 514,8 млрд кубометров газа, более чем на 62 млрд больше, чем было в 2020 году.

"В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", — приводит слова главы "Газпрома" Алексея Миллера пресс-служба компании.

При этом на российский рынок компания поставила 257,8 млрд кубометров газа, это максимальный уровень с 2013 года. Соответственно, по сравнению с 2020 годом уровень поставок вырос на 31,9 млрд кубометров газа.

Рост поставок на экспорт оказался заметно меньше. То есть поставки тоже выросли — на 5,8 миллиардов кубометров. Всего в дальнее зарубежье в прошлом году было поставлено 185,1 млрд кубометров.

Закупку трубопроводного газа из России нарастили 15 государств. Более всего Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%), которые являются крупнейшими потребителями российского природного газа. При этом продолжается наращивание поставок в Китай.

При этом результат 2021 года занял четвёртую строчку среди исторических рекордов компании.

Напомним, ранее в "Газпроме" неоднократно отмечали, что приоритетом для компании являются российские потребители.

А вот в чём был установлен рекорд, так это по финансовому результату деятельности за год. По словам Алексея Миллера, компания ожидает по итогам прошедшего года максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат.

"А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причём как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", — отметил Миллер.