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Новак объяснил, почему стоимость газа бьёт рекордные отметки

Экономика

Еврокомиссия целенаправленно отказывается от долгосрочных контрактов по закупке газа, инвестиции в добычу падают и аномально холодные зимы провоцируют энергетический кризис в странах ЕС, заявил вице-премьер Александр Новак.

Новак объяснил, почему стоимость газа бьёт рекордные отметки

"Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушёл на другие рынки, которые были более экономически благоприятны", — пояснил вице-премьер в беседе с РБК.

Кроме того, в странах значительно упала собственная добыча голубого топлива. Как подчеркнул Новак, с 2013 года этот показатель снизился на 22%. Кроме того, прошлая зима из-за холодов для европейцев была настоящим испытанием, а в текущий сезон прогнозы стали более пугающими.

"Из-за более длительного зимнего периода примерно на три недели сократилось время для закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Это не позволило за летний период создать запасы газа в необходимом объёме", — подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, за зимний период было отобрано около 66 млрд куб. м из ПХГ Европы, а за лето закачено всего 47,8 млрд куб. м. Дефицит в 18 млрд куб. м. и нынешняя нехватка топлива на рынке могут спровоцировать долгосрочный кризис в ЕС.

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"Российским компаниям выгоднее продавать топливо за границу"
Автор: Екатерина Широкова
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