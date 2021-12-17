Сотовые операторы готовят новогодний сюрприз — рост тарифов

После новогодних праздников абоненты российских сотовых операторов, вполне возможно, будут платить за связь на 6—10 процентов больше.

Об этом сегодня сообщают "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.

Хотя ФАС ещё не "дала добро", сами сотовые операторы считают повышение тарифов "вынужденной мерой": увеличиваются расходы на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.

Последний раз тарифы "подрастали" в 2020 году. А в текущем 2021-ом, как рассказал изданию Сергей Половников, руководитель проекта Content-Review, операторы "выкрутились" за счёт "косвенного роста цен":

многие сервисы, которые раньше были бесплатными, — доступ к онлайн-кинотеатрам, например, — стали платными;

были сокращены объёмы пакетов услуг, минут и трафика;

отменили безлимитные интернет-тарифы и опции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.