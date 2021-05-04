Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку российских операторов сотовой связи по построению сетей пятого поколения (5G). Договор, который предоставит равные условия участникам рынка, должны подписать:
"Операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи", — говорится в сообщении.
В марте 2021 года в России была запущена первая пользовательская сеть 5G. Сделал это оператор МТС, но сеть работает в нескольких точках Москвы и не для всех пользователей.
Ранее эксперимент с сетью 5G запустил Tele2 с участием фирмы Ericsson. Также в пробном режиме сети пятого поколения пытался запустить "МегаФон" во время ЧМ-2018.
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