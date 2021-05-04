ФАС одобрила сделку операторов по строительству сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку российских операторов сотовой связи по построению сетей пятого поколения (5G). Договор, который предоставит равные условия участникам рынка, должны подписать:

ПАО "Ростелеком",

ПАО "Башинформсвязь",

ПАО "ВымпелКом"

ПАО "МегаФон".

"Операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи", — говорится в сообщении.

В марте 2021 года в России была запущена первая пользовательская сеть 5G. Сделал это оператор МТС, но сеть работает в нескольких точках Москвы и не для всех пользователей.

Ранее эксперимент с сетью 5G запустил Tele2 с участием фирмы Ericsson. Также в пробном режиме сети пятого поколения пытался запустить "МегаФон" во время ЧМ-2018.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.