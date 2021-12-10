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Сбербанк: некоторые клиенты столкнулись со сбоями в приложении

Экономика

Некоторые пользователи сталкиваются со сбоями в мобильном приложении Сбербанка. К 12:53 по московскому времени зарегистрировано 509 жалоб, передаёт РИА Новости.

Сбербанк: некоторые клиенты столкнулись со сбоями в приложении

По информации издания, на устройствах иногда не отображаются данные счетов. Кроме того, несколько человек сообщили, что не могут перевести деньги.

"По техническим причинам операция/продукт/услуга недоступны", — такое сообщение появляется при попытке перевода средств.

В колл-центре Сбербанка подтвердили сведения о технических сбоях. Специалисты уже приступили к устранению неполадок. В организации пообещали восстановить работу приложения в ближайшие часы.

Все остальные сервисы, кроме отображения баланса и переводов, функционируют в штатном режиме.

Неделю назад пользователи приложения "Сбербанк Онлайн" жаловались на сбой в бонусной программе "Спасибо". Россияне сообщали, что им не начисляют баллы. Эксперты объяснили ситуацию высокой активностью покупателей в интернете в период распродаж.

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Отделения банков массово закрываются - что стоит за этим
Автор: Юлия Миленина
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