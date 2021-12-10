Сбербанк: некоторые клиенты столкнулись со сбоями в приложении

Некоторые пользователи сталкиваются со сбоями в мобильном приложении Сбербанка. К 12:53 по московскому времени зарегистрировано 509 жалоб, передаёт РИА Новости.

По информации издания, на устройствах иногда не отображаются данные счетов. Кроме того, несколько человек сообщили, что не могут перевести деньги.

"По техническим причинам операция/продукт/услуга недоступны", — такое сообщение появляется при попытке перевода средств.

В колл-центре Сбербанка подтвердили сведения о технических сбоях. Специалисты уже приступили к устранению неполадок. В организации пообещали восстановить работу приложения в ближайшие часы.

Все остальные сервисы, кроме отображения баланса и переводов, функционируют в штатном режиме.

Неделю назад пользователи приложения "Сбербанк Онлайн" жаловались на сбой в бонусной программе "Спасибо". Россияне сообщали, что им не начисляют баллы. Эксперты объяснили ситуацию высокой активностью покупателей в интернете в период распродаж.

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