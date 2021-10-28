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Ресторатор рассказал, каким сферам общепита выгоден локдаун в Москве

Экономика

Локдаун в Москве сулит рост прибыли агрегаторам и фастфуду, заявил в беседе с Pravda.Ru ресторатор и омбудсмен ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

Ресторатор рассказал, каким сферам общепита выгоден локдаун в Москве

"Во время любых ограничений — что QR-коды, что закрытие — выигрывают всегда агрегаторы… Сегодня по Москве агрегаторы, допустим, "Яндекс", Delivery, берут порядка 35% за доставку с ресторана. То есть ресторан полностью несёт все расходы, а агрегатор несёт только небольшие расходы на курьеров, на рекламу… Это, на мой взгляд, гиперприбыли", — отметил Миронов.

По его словам, в выигрыше от введения локдауна окажутся также рестораны, специализирующиеся на пицце, суши и бургерах.

"У этих ребят, как правило, собственная доставка, они очень редко платят агрегаторам. Конечно, выручка может увеличиться в несколько раз. Люди всё равно едят. Просто заказы перетекают из одних мест в другие", — пояснил ресторатор.

Он также рассказал, что ресторанам, кухня которых рассчитана для зала, проще закрыться в период действия антиковидных ограничений, чем работать на доставку.

"Сначала многие попытаются поработать на доставку. Я думаю, попытаются поработать несколько дней. Потом поймут, что это дикие убытки, и к 1 числу позакрываются. Таким ресторанам в принципе нерентабельно работать на доставку", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

В Москве с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, во время которого в городе ужесточают коронавирусные ограничения и вводят частичный локдаун. В этот период будут закрыты кинотеатры, непродовольственные магазины, запрещены массовые мероприятия за исключением согласованных со столичным Роспотребнадзором. В школах объявлены каникулы.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин
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