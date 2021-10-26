Россияне смогут переводить деньги за рубеж по номеру телефона

Россияне смогут переводить деньги за рубеж по номеру телефона. Пока речь идёт о странах СНГ.

В данный момент такую услугу в России предоставляет Сбербанк. В октябре 2021 года ввёл такую же банк "Тинькофф". В следующем году переводом средств по телефону смогут воспользоваться клиенты "Юнистрима", ДОМ. РФ, МКБ и других.

В Центробанке рассказали, что создают аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей. По словам экспертов, миллионы трудовых мигрантов перечисляют средства из России, а объём рынка достигает миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что наибольшим спросом такая услуга пользуется у трудовых мигрантов, которые отправляют заработанные в России деньги своим жёнам, родителям и детям в Таджикистан и Узбекистан.

"Этот способ перевода становится так же популярен у клиентов, как и переводы по номеру телефона по России. Потому как не требует никаких сложных реквизитов и средства зачисляются мгновенно", — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

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