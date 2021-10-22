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Экономист назвал причины неожиданного решения Центробанка РФ

Экономика

Профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков считает, что решение Банка России повысить ключевую ставку связано исключительно с желанием таргетировать инфляцию. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что надо "утяжелять" рубль, чтобы справиться с экономическими сложностями.

Экономист назвал причины неожиданного решения Центробанка РФ

Костиков полагает, что такой ход регулятора является естественной реакцией. По его словам, ЦБ рассчитывает на то, что при повышении ставки на следующий год снизится инфляция.

"Инфляция растёт, потому что повышается денежная масса. У нас растут нефтегазовые доходы бюджета. При этом косвенно они тоже давят на денежную массу. По идее, чтобы справиться с этим, нужно всё-таки утяжелять рубль, а рубль не утяжеляют. Тут и появляется ещё один источник инфляции", — отметил специалист.

Ранее Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых на 75 базисных пунктов (на 0,75%), выбрав нестандартный шаг, который на рынке практически никто не ждал.

Регулятор начал поднимать показатель ещё весной 2021 года. Сначала регулятор увеличил её на 0,25% — до 4,5% годовых, потом два раза — на 0,5% до 5,5% годовых. В июле Банк России повысил показатель на 1% до 6,5%. В сентябре ЦБ прибавил ещё 0,25%.

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Кирилл Горшенин
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