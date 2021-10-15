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Вице-премьер РФ: высокие цены на газ в Европе не связаны с дефицитом предложения

Экономика » Сырье » Газ

Рекордный рост цен на газ в Европе связан не с дефицитом предложения, а с низким уровнем заполненности хранилищ. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Business FM.

Вице-премьер РФ: высокие цены на газ в Европе не связаны с дефицитом предложения

По его словам, сегодня на европейском рынке голубое топливо представлено в полном объеме. Он подчеркнул, что поставки импорта и собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление.

"При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища, то есть никакого дефицита нет", — отметил Новак.

Российский политик также уточнил, что сегодня заполненность газовых хранилищ находится на самом минимальном уровне за последние 5 лет их функционирования.

"Это примерно 74%, в то время как обычно эти показатели выше — 85-90%", — пояснил вице-премьер.

Такие цифры заставляют участников европейского энергетического рынка прорабатывать возможные риски. В этих условиях голубое топливо начинает расти в цене, считает Александр Новак.

Он добавил, что российская компания "Газпром" может нарастить производство, если партнеры в Европе увеличат количество долгосрочных контрактов.

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Автор: Юлия Миленина
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