ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту упал на 88%

Центробанк России сообщил, что чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июле упал на 88% и составил 100 миллионов долларов.

В материалах ЦБ указано, что с июня 2018 года чистый спрос на доллары США сменился на чистое предложение. Чистый спрос на европейскую валюту снизился на 30% до 300 миллионов долларов.

В июле 2021 года банки ввезли на территорию России около двух миллиардов долларов наличной иностранной валюты. Это на три 3% ниже, чем в прошлом месяце.

Ввоз доллара снизился на 23%, а ввоз европейской валюты увеличился почти в два раза. Объём вывезенной наличной иностранной валюты вырос на 14% и составил 1 миллиард долларов.

В сообщении Центробанка также говорится, что совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту в России снизился с июня по июль на 15%.

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