Российский рубль стал одной из 20 наиболее часто используемых мировых валют.
Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT.
Рубль занимает 20-е место с долей 0,18% в международных расчетах. Рубль уже не в первый раз входит в топ-20.
Российская национальная валюта появилась в рейтинге в декабре 2016 года, также на 20-м месте, с долей 0,26%.
Напомним, что Россия активно продвигает свою национальную валюту как средство международных расчетов со своими торговыми партнерами, отходя от операций в долларах США.
Доля рубля в двусторонней торговле России с Китаем выросла с 1% в 2013 году до 5,7% в 2020 году. Кроме того, в соответствии с недавно опубликованной 10-летней стратегией развития финансового рынка России, Москва намерена активизировать усилия по увеличению доли своей национальной валюты в расчетах с другими международными партнерами.
Поскольку многие страны мира в последнее время отказываются от доллара США, его уменьшающаяся доля в общем объеме международных платежей освобождает место для других валют. Поэтому, по словам Дмитрия Бабина, инвестиционного эксперта из BCS World of Investments, “с учетом относительно небольшой текущей доли рубля в международных расчетах даже незначительное изменение показателей более заметных валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге”.
“Тем не менее, маловероятно, что в обозримом будущем доллар и евро значительно сократят свое участие в глобальных транзакциях, поскольку экономики США и ЕС остаются достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать глобальный статус своих валют”, - сказал Бабин РИА Новости.
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