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Экономист рассказала, когда российские потребители станут позитивнее

Экономика

Доцент кафедры экономики РАНХиГС Олеся Десятниченко поделилась позитивным прогнозом о восстановлении индекса потребительской активности в нашей стране в этом году. Главное, чтобы из-за вакцинации улучшалась эпидемиологическая обстановка и ослаблялись "ковидные" ограничения.

Экономист рассказала, когда российские потребители станут позитивнее

По мнению эксперта, в России пандемия коронавируса ударила по таким сферам, как:

  • добыча ископаемых;
  • строительство;
  • энергетика;
  • банки;
  • аптеки;
  • другие.

Однако в нашей стране и в мире ослабляют эпидемиологические меры, из-за чего экономика восстанавливается быстрее, чем ей предрекали. Кроме того, власти работают с инфляционными процессами, из-за чего потребители смогут с большим оптимизмом посещать магазины.

"Спрос на их продукты и услуги высок, рыночные цены повышаются, доходы собственников бизнеса и наёмных работников в этих отраслях растут. Так что для них всё выглядит достаточно жизнеутверждающе", — процитировало ФАН слова Олеси Десятниченко.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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