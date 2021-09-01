Росстат: зарплаты россиян в июне выросли на 4,9%

В июне 2021 года рост заработных плат граждан России ускорился почти на 5%. Это второе повышение зарплат россиян. Первое было зафиксировано в мае этого же года.

Как пояснили в Росстате, рост реальных размеров (с поправками на инфляцию) зарплат в стране в июне этого года составил 4,9% в годовом выражении, в мае зарплаты повышались на 3,3% в мае.

В ведомстве добавили, что в первом полугодии 2021 года зарплаты россиян в среднем выросли более чем на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне среднемесячная зарплата увеличилась на 11% и составила 58 тыс. 782 рубля.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что в это году реальные зарплаты должны вырасти не менее чем на 2,2%.

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