"Ситуация непростая": в Кремле прокомментировали рост цен в России

Российское правительство держит на постоянном контроле ситуацию с ростом цен в стране, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Правительство контролирует ситуацию с ценами, на этот счет есть прямое поручение президента России", — заявил журналистам Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин ранее пояснил, что рост цен обусловлен некоторыми процессами, связанными с внешней конъюнктурой, а также рядом внутренних проблем.

"И тем, и другим правительство занимается. Но действительно ситуация непростая", — признал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Кремль положительно оценивает работу правительства по вопросам цен.

Отвечая на вопрос о возможности новых встреч российского президента с профильными министрами по вопросам, касающимся ситуации с ценами в стране, Дмитрий Песков ответил отрицательно.

"Пока каких-то встреч нет. Хотя, как вы знаете, Путин регулярно по вопросам социально-экономического развития проводит совещания", сказал пресс-секретарь.

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