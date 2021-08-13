10-11 сентября 2021 года в городе Сибай Республики Башкортостан состоится ежегодный всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье".
Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.
В рамках деловой программы форума пройдут
"Инвестиционный форум "Зауралье" станет ещё одним шагом по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан.
Так, мы рассчитываем заключить свыше 20 соглашений на общую сумму около 79,5 млрд рублей, в том числе
и другими.
Всё это позволит создать в регионе более 2600 новых рабочих мест", — заявил глава правительства республики Андрей Назаров.
Помимо деловой программы на форуме запланировано проведение ряда фестивалей. Познакомиться с гастрономическими традициями Башкирии гости смогут в рамках фестиваля "Кумыс Фест". Для любителей музыки пройдёт фестиваль этнического рока, на котором выступят популярные исполнители Республики Башкортостан, а также артисты из Москвы, Бурятии, Казахстана, Тывы и Грузии.
Для участия в работе Инвестсабантуя приглашены
В связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров.
Организация Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2021" проходит с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора.
К участию приглашаются журналисты и представители СМИ. Аккредитацию на мероприятие можно получить на сайте: forum-zauralye.com
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