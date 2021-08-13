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В Башкирии ведётся подготовка к ежегодному инвестиционному форуму "Зауралье"

Экономика

10-11 сентября 2021 года в городе Сибай Республики Башкортостан состоится ежегодный всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье".

В Башкирии ведётся подготовка к ежегодному инвестиционному форуму "Зауралье"

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.

В рамках деловой программы форума пройдут

  • стратегические сессии по вопросам рекультивации промышленных территорий,
  • дискуссионные секции, посвящённые развитию АПК, внутреннего туризма, обсуждению проектов создания евразийского экономического центра, созданию промышленной кооперации между Башкирией и Республикой Беларусь.

"Инвестиционный форум "Зауралье" станет ещё одним шагом по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан.

Так, мы рассчитываем заключить свыше 20 соглашений на общую сумму около 79,5 млрд рублей, в том числе

  • и с ООО "Башкирская медь",
  • АО "Белорецкий металлургический комбинат",
  • ООО "Макдональдс",
  • ООО "Акрос РБ"

и другими.

Всё это позволит создать в регионе более 2600 новых рабочих мест", — заявил глава правительства республики Андрей Назаров.

Помимо деловой программы на форуме запланировано проведение ряда фестивалей. Познакомиться с гастрономическими традициями Башкирии гости смогут в рамках фестиваля "Кумыс Фест". Для любителей музыки пройдёт фестиваль этнического рока, на котором выступят популярные исполнители Республики Башкортостан, а также артисты из Москвы, Бурятии, Казахстана, Тывы и Грузии.

Для участия в работе Инвестсабантуя приглашены

  • представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса,
  • инвесторы,
  • эксперты,
  • известные государственные и общественные деятели.

В связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров.

Организация Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2021" проходит с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

К участию приглашаются журналисты и представители СМИ. Аккредитацию на мероприятие можно получить на сайте: forum-zauralye.com

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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