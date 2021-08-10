Россия и Белоруссия перейдут на постоянные сниженные роуминговые тарифы с осени

Россия и Белоруссия договорились о введении постоянных сниженных роуминговых тарифов.

Как сообщается на сайте белорусского посольства, с 1 сентября "комфортные тарифы" начнут применяться для роуминговых абонентов двух стран на постоянной основе. Об этом 9 августа договорились участники заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

Ранее российские и белорусские мобильные операторы снизили ставки межсетевой связи в тестовом режиме. По информации Sputnik Беларусь, в ноябре 2020 года роуминговые тарифы уменьшились с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

9 августа Москва и Минск договорились об окончании опытной эксплуатации каналов связи.

Напомним, в 2019 году была утверждена "дорожная карта" по отмене роуминга на территории Союзного государства.

Предполагалось, что плату за входящие звонки в роуминге отменят еще в 2020 году. Но затем мобильные операторы двух стран решили провести дополнительную тестовую работу.

В апреле в белорусском посольстве сообщили, что полностью отменить роуминг на территории Союзного государства предполагается с начала 2022 года.

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