Согласно решению Международного арбитража под эгидой Постоянной палаты третейского суда, Российская федерация должна выплатить компании Yukos Capital Sarl 5 млрд долларов, с учетом судебных расходов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на ответственного по судебным процессам дела о ликвидации компании ЮКОС.
Данное решение было принято еще 23 июля. Суд подтвердил факт незаконной экспроприации средств компании Yukos Capital Российской федерацией. Кроме этого было упомянуто о препятствовании восстановлению справедливости в судах РФ. Дело рассматривалось на основании Договора к Энергетической хартии 1994 года и длилось почти 8 лет (разбирательство началось в 2013).
Изначальный запрос составлял 13 млрд долларов. К сравнению, сумма компенсации по магистральному делу о ликвидации НК ЮКОС равна 60 млрд долларов. Главное дело Михаила Ходорковского ведется по сей день, а данное разбирательство эксперты относят к делам так называемой "второй волны".
По утверждению дочерней компании Yukos Capital все средства выделенные ЮКОСу на условиях займа не были возвращены, из-за ликвидации НК российскими властями. По мнению РФ, данные финансовые операции носили фиктивный характер.
Многочисленные претенденты на деньги компании ЮКОС судятся с новым владельцем ее активов "Роснефтью" уже 15 лет. Та самая Yukos Capital уже успела с помощью Верховного суда Нидерландов отсудить компенсацию в размере 12,9 млрд рублей. После этого "наследникам" Ходорковского удалось заключить мировой договор с НК "Роснефть" и разбирательства прекратились.
Но дело, по которому было вынесено решение 23 июля, было заведено непосредственно против РФ и к соглашениям между предшественником и приемником добычи российской нефти не относится. Если Россия намерена оспаривать решение о компенсации 5 млрд долларов, то, согласно новому закону, представлять ее интересы в суде будет Генеральная прокуратура, а не Минюст, как этот было раннее.
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