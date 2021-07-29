"Третейский суд": генпрокуратура против "наследников" Ходорковского

Согласно решению Международного арбитража под эгидой Постоянной палаты третейского суда, Российская федерация должна выплатить компании Yukos Capital Sarl 5 млрд долларов, с учетом судебных расходов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на ответственного по судебным процессам дела о ликвидации компании ЮКОС.

Михаил Ходорковский, главный акционер НК "ЮКОС"

Данное решение было принято еще 23 июля. Суд подтвердил факт незаконной экспроприации средств компании Yukos Capital Российской федерацией. Кроме этого было упомянуто о препятствовании восстановлению справедливости в судах РФ. Дело рассматривалось на основании Договора к Энергетической хартии 1994 года и длилось почти 8 лет (разбирательство началось в 2013).

Изначальный запрос составлял 13 млрд долларов. К сравнению, сумма компенсации по магистральному делу о ликвидации НК ЮКОС равна 60 млрд долларов. Главное дело Михаила Ходорковского ведется по сей день, а данное разбирательство эксперты относят к делам так называемой "второй волны".

По утверждению дочерней компании Yukos Capital все средства выделенные ЮКОСу на условиях займа не были возвращены, из-за ликвидации НК российскими властями. По мнению РФ, данные финансовые операции носили фиктивный характер.

Многочисленные претенденты на деньги компании ЮКОС судятся с новым владельцем ее активов "Роснефтью" уже 15 лет. Та самая Yukos Capital уже успела с помощью Верховного суда Нидерландов отсудить компенсацию в размере 12,9 млрд рублей. После этого "наследникам" Ходорковского удалось заключить мировой договор с НК "Роснефть" и разбирательства прекратились.

Но дело, по которому было вынесено решение 23 июля, было заведено непосредственно против РФ и к соглашениям между предшественником и приемником добычи российской нефти не относится. Если Россия намерена оспаривать решение о компенсации 5 млрд долларов, то, согласно новому закону, представлять ее интересы в суде будет Генеральная прокуратура, а не Минюст, как этот было раннее.

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