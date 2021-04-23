Генпрокурор Нидерландов требует выплаты $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд, считает генеральный прокурор Нидерландов Пол Влас. Об этом говорится в сообщении Верховного суда страны.

По мнению Власа, решение о выплате компенсации экс-владельцам ЮКОСа, принятое апелляционным судом Гааги, "является правильным с юридической точки зрения". Это решение "достаточно мотивированное".

Поэтому генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу, оставив в силе последнее судебное решение.

Когда Верховный суд Нидерландов вынесет своё решение пока неизвестно. Заключение генпрокурора является независимой рекомендацией, так что суд может либо принять её во внимание, либо нет. При этом у России будет возможность направить свой ответ на заключение Власа.

Напомним, изначально в 2014 году после десяти лет рассмотрения дела Международный арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более $50 млрд рублей за экспроприацию компании.

Через два года Окружной суд Гааги отменил это решение. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги вновь постановил взыскать с России деньги. Окончательную точку в этом деле должен поставить Верховный суд Нидерландов.

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