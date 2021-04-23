Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В мясной ассоциации рассказали, как сэкономить при покупке шашлыка
Скончалась звезда "Битвы экстрасенсов" Диля Абдрашитова
Госзаимствования Великобритании достигли исторического рекорда
Давид Заридзе: "Фрукты и овощи защитят от всех форм рака"
Формально мирные: Вассерман объясняет появление судов ФРГ у "СП-2"
Знакомая рассказала о состоянии Борткевича перед кончиной
ЦБ снова ужесточит выдачу потребительских кредитов
В Университете Женевы раскрыли реакцию человека на зрительный контакт
Лай из подворотен: эксперт о Чехии, США и причинах "не дружить" с РФ

Генпрокурор Нидерландов требует выплаты $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд, считает генеральный прокурор Нидерландов Пол Влас. Об этом говорится в сообщении Верховного суда страны.

Генпрокурор Нидерландов требует выплаты млрд экс-акционерам ЮКОСа

По мнению Власа, решение о выплате компенсации экс-владельцам ЮКОСа, принятое апелляционным судом Гааги, "является правильным с юридической точки зрения". Это решение "достаточно мотивированное".

Поэтому генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу, оставив в силе последнее судебное решение.

Когда Верховный суд Нидерландов вынесет своё решение пока неизвестно. Заключение генпрокурора является независимой рекомендацией, так что суд может либо принять её во внимание, либо нет. При этом у России будет возможность направить свой ответ на заключение Власа.

Напомним, изначально в 2014 году после десяти лет рассмотрения дела Международный арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более $50 млрд рублей за экспроприацию компании.

Через два года Окружной суд Гааги отменил это решение. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги вновь постановил взыскать с России деньги. Окончательную точку в этом деле должен поставить Верховный суд Нидерландов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Суд в Гааге оставил ЮКОС без денег
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Лай из подворотен: эксперт о Чехии, США и причинах "не дружить" с РФ
Байден и Эрдоган схлестнутся по вопросу геноцида армян
Маленькая дочка ведущей Елены Сажиной перенесла трепанацию черепа
Генпрокурор Нидерландов требует выплаты $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
Мясников раскрыл предупреждающие симптомы инфаркта
Какой объём знаний даёт сегодня школа
Российский призёр Олимпиады Гулиева будет выступать за Турцию
Виктория Дайнеко просит соседа избавиться от домашней пумы
Совет Федерации одобрил ипотечные субсидии на строительство домов
"Дальневосточный гектар" будут заполнять жителями Донбасса?
Популярное
Мир. Новости мира
"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.

"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Мир. Новости мира
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Политика. Новости и аналитика
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
ЦБ
ЦБ сыграл "по-крупному": повысил ключевую ставку до 5%
Игорь Буккер Какая кошка перебежала дорогу египтянам Игорь Буккер Любовь Степушова Байден и Эрдоган схлестнутся по вопросу геноцида армян Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров
Австралия и Океания
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Мир. Новости мира
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников