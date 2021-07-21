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Экономист оценил рост реальных зарплат россиян

Экономика

Владимир Путин призвал скорректировать показатели по снижению бедности в России в связи с ростом заработных плат в реальном положении (по итогам года показатель роста зарплат составил 3,9%).

Экономист оценил рост реальных зарплат россиян

Заявление президента в интервью изданию Pravda. Ru прокомментировал экономист, ведущий эксперт Центр политических технологий Никита Масленников.

"Это, наверное, не к президенту, а к Росстату. Президент высказался очень аккуратно. 3,9% — это рост валового внутреннего продукта, то есть экономические темпы роста в этом году действительно могут быть даже 4%. Президент в этом смысле был достаточно консервативен.

Что касается роста заработных плат, это действительно общий тренд по экономике в целом далеко не только в государственном секторе, но и в коммерческом.

Зафиксировано, что не менее половины предприятий, так или иначе, повысили заработные платы своим сотрудникам, но вопрос на сколько. Известно, что небольшое количество компаний повысило зарплаты сотрудникам на 10-15%.

На реально располагаемые доходы населения влияет инфляция.

Реально располагаемые доходы — это то, что у вас остаётся на руках после оплаты ЖКХ, налогов, кредитов и других обязательных платежей.

Но даже если мы предположим, что мы выйдем в этом году на позитивные темпы прироста данного показателя, то мы всё равно отстаём от 2013 года по уровню реально располагаемых доходов населения где-то на 10%", — заключил эксперт.

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Автор: Снежана Шахова
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