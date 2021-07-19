Путин призвал скорректировать показатели по снижению бедности в России

В России наблюдается рост заработных плат в реальном выражении, поэтому и целевые показатели по снижению бедности необходимо скорректировать, считает Владимир Путин.

"По итогам года — 3,9% рост [зарплат в реальном выражении]. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4% процентов", — заявил президент.

Также он добавил, доходы населения были снижены из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Уровень безработицы в России вернулся к показателям 2019 года, отметил президент.

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