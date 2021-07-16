ЮНИСЕФ: почти 9 миллионов украинцев регулярно недоедают, экономя на еде

Новое исследование ЮНИСЕФ "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире" показало, что на Украине стало больше людей, отнесенных к категории "остро нуждающиеся в продовольствии”, чем в любой другой европейской стране, а более миллиона граждан "регулярно пропускают прием пищи или едят значительно меньше из-за денежных проблем".

Однако и это не конечная цифра. Она увеличилась до 8,7 миллиона, когда аналитики подсчитали украинцев, на столах которых регулярно появляются "умеренно небезопасные продукты питания".

Как отмечают статистики ЮНИСЕФ, за последние годы на Украине "наблюдался рост числа людей, испытывающих серьезную нехватку продовольствия, подскочив с 900 тысяч человек с периода 2014-2016 годов в то время, как все остальные страны региона за тот же период улучшили свое положение в области питания".

"Рост числа людей, страдающих от продовольственной бедности, вызывает особую тревогу, учитывая значительные потери населения Украины после Майдана 2014 года, установившего в Киеве прозападный режим, и последовавшей за ним войны на Донбассе. Вместе с потерей Крыма и фактическим сепаратистским статусом части Донецкой и Луганской областей миллионы граждан бежали из страны в поисках работы за рубежом", — отмечено в опубликованном по итогам проведённого исследования документе.

Напомним, что в 2018 году экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что более восьми миллионов украинцев "переехали в другое место после Майдана", который он назвал "государственным переворотом”.

"4,4 миллиона уехали в Россию, 1,2 миллиона — в Польшу, остальные — в другие страны. Ни Ливия, ни Сирия, ни Афганистан, ни другие истерзанные войной страны не видели такой массовой эмиграции”, -пояснил он.

К слову, как ранее рассказывала Pravda. Ru, на сегодня нет точных данных о численности населения Украины: в стране уже два десятилетия не проводилась перепись. Предполагается, что там живут всего 30 миллионов, хотя сам Киев говорит о 37,3 миллиона.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Как отмечает ЮНИСЕФ,

в России сегодня 400 000 человек относятся "к классу крайне небезопасных в продовольственном отношении".

в крупных странах за пределами Европы, таких как США — 2,7 миллиона,

в Бразилии — 7,5 миллионов.

Если посмотреть на долю населения, то отчет ЮНИСЕФ показывает, что 2,5% украинцев "вынуждены пропускать прием пищи из-за финансовых проблем". Это на 0,5% больше, чем в России.

По оценкам, приведенным в докладе, в 2020 году

от голода страдало от 720 до 811 миллионов человек — на 161 миллион больше, чем в 2019 году;

почти 2,37 миллиарда человек не имели доступа к достаточному количеству продовольствия;

всего за один год их число увеличилось на 320 миллионов.

"Ни один регион мира не избежал этого. Высокая стоимость здоровых рационов питания в совокупности с сохраняющимся высоким уровнем нищеты и неравенства доходов по-прежнему делают такое питание недоступным для примерно трех миллиардов человек во всех регионах мира", -отмечают авторы документа.

ЮНИСЕФ — учреждение ООН, занимающееся оказанием гуманитарной помощи детям во всем мире. Работает с правительственными учреждениями по всему миру, чтобы отслеживать глобальную бедность. Штаб-квартира в Нью-Йорке.