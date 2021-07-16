EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Нормальной" погоды в России больше не будет никогда. Учёные объяснили, почему
Как не нарваться на лишние платежи при оформлении кредита, объяснил эксперт
Союз потребителей подтверждает повышение цен на продукты
О ситуации со скорой помощью в Костроме рассказал водитель: врачей не хватает
В Москве обезвредили террориста
Музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался от последствий COVID-19
Аэропорт "Шереметьево" затопило из-за ливня
Технология 5G обретает популярность гораздо быстрее, чем 4G
В Германии призвали не платить Украине за прекращение транзита российского газа

ЮНИСЕФ: почти 9 миллионов украинцев регулярно недоедают, экономя на еде

Экономика » Прогнозы и статистика

Новое исследование ЮНИСЕФ "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире" показало, что на Украине стало больше людей, отнесенных к категории "остро нуждающиеся в продовольствии”, чем в любой другой европейской стране, а более миллиона граждан "регулярно пропускают прием пищи или едят значительно меньше из-за денежных проблем".

ЮНИСЕФ: почти 9 миллионов украинцев регулярно недоедают, экономя на еде

Однако и это не конечная цифра. Она увеличилась до 8,7 миллиона, когда аналитики подсчитали украинцев, на столах которых регулярно появляются "умеренно небезопасные продукты питания".

Как отмечают статистики ЮНИСЕФ, за последние годы на Украине "наблюдался рост числа людей, испытывающих серьезную нехватку продовольствия, подскочив с 900 тысяч человек с периода 2014-2016 годов в то время, как все остальные страны региона за тот же период улучшили свое положение в области питания".

"Рост числа людей, страдающих от продовольственной бедности, вызывает особую тревогу, учитывая значительные потери населения Украины после Майдана 2014 года, установившего в Киеве прозападный режим, и последовавшей за ним войны на Донбассе. Вместе с потерей Крыма и фактическим сепаратистским статусом части Донецкой и Луганской областей миллионы граждан бежали из страны в поисках работы за рубежом", — отмечено в опубликованном по итогам проведённого исследования документе.

Напомним, что в 2018 году экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что более восьми миллионов украинцев "переехали в другое место после Майдана", который он назвал "государственным переворотом”.

"4,4 миллиона уехали в Россию, 1,2 миллиона — в Польшу, остальные — в другие страны. Ни Ливия, ни Сирия, ни Афганистан, ни другие истерзанные войной страны не видели такой массовой эмиграции”, -пояснил он.

К слову, как ранее рассказывала Pravda. Ru, на сегодня нет точных данных о численности населения Украины: в стране уже два десятилетия не проводилась перепись. Предполагается, что там живут всего 30 миллионов, хотя сам Киев говорит о 37,3 миллиона.

Нищие люди в России
 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Как отмечает ЮНИСЕФ,

  • в России сегодня 400 000 человек относятся "к классу крайне небезопасных в продовольственном отношении".
  • в крупных странах за пределами Европы, таких как США — 2,7 миллиона,
  • в Бразилии — 7,5 миллионов.

Если посмотреть на долю населения, то отчет ЮНИСЕФ показывает, что 2,5% украинцев "вынуждены пропускать прием пищи из-за финансовых проблем". Это на 0,5% больше, чем в России.

По оценкам, приведенным в докладе, в 2020 году

  • от голода страдало от 720 до 811 миллионов человек — на 161 миллион больше, чем в 2019 году;
  • почти 2,37 миллиарда человек не имели доступа к достаточному количеству продовольствия;
  • всего за один год их число увеличилось на 320 миллионов.

"Ни один регион мира не избежал этого. Высокая стоимость здоровых рационов питания в совокупности с сохраняющимся высоким уровнем нищеты и неравенства доходов по-прежнему делают такое питание недоступным для примерно трех миллиардов человек во всех регионах мира", -отмечают авторы документа.

ЮНИСЕФ — учреждение ООН, занимающееся оказанием гуманитарной помощи детям во всем мире. Работает с правительственными учреждениями по всему миру, чтобы отслеживать глобальную бедность. Штаб-квартира в Нью-Йорке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Как обезопасить себя от удара молнии, объяснил заслуженный спасатель
Зачем ЕС взаимопризнание COVID-сертификатов с Россией
Когда забывают про Нюрнбергский кодекс, может потребоваться Нюрнбергский процесс
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
Это позор какой-то: СМИ и политологи раскритиковали визит Зеленского в Германию
"Нормальной" погоды в России больше не будет никогда. Учёные объяснили, почему
Капитал не по Марксу
Как не нарваться на лишние платежи при оформлении кредита, объяснил эксперт
Союз потребителей подтверждает повышение цен на продукты
О ситуации со скорой помощью в Костроме рассказал водитель: врачей не хватает
Популярное
Мир. Новости мира
Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или "потерях" из-за Nord Stream 2.

Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Происшествия
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Политика. Новости и аналитика
Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией
Экономика и бизнес
В Банке Эстонии остался единственный золотой слиток
Любовь Степушова Показательная порка или продажные элиты: что происходит в ЮАР Любовь Степушова Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
За что боролись: об Украине, компенсациях за "Потоки" и блондинках
Происшествия
В Германии из-за наводнения без вести пропали 60 человек. А дождь всё идёт
Депутат Рады: "Это не отставка Авакова — это кончина Зеленского!"
Новости Украины
Депутат Рады: "Это не отставка Авакова — это кончина Зеленского!"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов Выборы 2021
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников