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Рука банкира - владыка: как манипулируют льготными кредитами для бизнеса

Экономика » Финансы » Банки

По данным ФАС некоторые российские банки при обращении представителей малого и среднего бизнеса за получением льготного кредита в рамках госпрограммы поддержки в условиях пандемии требуют открывать у них так называемые зарплатные проекты.

льготный кредит, подписание документа
 

Схема проста: открыл проект — получи кредит, а на нет и суда нет.

Об этом рассказали "Известия". По данным источника издания в ФАС, условия о заключении зарплатного проекта предпринимателям выдвигали большинство участников рынка вплоть до самых крупных.

Уточним:

речь идёт о программе поддержки бизнеса и предоставления займов на выплату заработной платы под 0%, которая стартовала в России в апреле прошлого года.

 

© Известия

Как отмечает издание, ФАС установила, что, навязывая зарплатные проекты, кредитные организации прибегали к недобросовестной конкуренции. Ещё в прошлом году два банка получили предупреждения, после чего стали следовать условиям госпрограммы.

А уже в 2021-ом антимонопольная служба направила в правительство документ с предложением запретить банкам выдвигать в качестве условия для льготного кредитования по госпрограмме наличие зарплатного проекта.

  • По данным Минэкономразвития, по программе "ФОТ 0" заключено 39,5 тыс. кредитных соглашений на 102 млрд рублей и поддержано порядка 1,2 млн рабочих мест.

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Автор: Ольга Лебедева
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