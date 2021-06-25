Наломали дров: в РФ зафиксирован дефицит древесины

Новости с рынка российского домостроения: там наметился солидный дефицит древесины. Как сообщают эксперты, уже на текущий момент нехватка составляет примерно 30-40% от ежегодно потребляемых объёмов, что в перспективе может вылиться в ещё больший рост цен.

Данные по древесине для ТАСС привели в пресс-службе Ассоциации деревянного домостроения, сообщив следующее: цены, например, на доску выросли за три июньских недели примерно на 32%, а с начала года — втрое.

"В России потребление пиломатериалов на конструкции деревянного домостроения, в том числе на стропильные системы всего малоэтажного строительства, составляет около 6 млн кубометров в год. При этом сейчас уровень дефицита достигает от 30% до 40%, то есть 2-2,5 млн кубометров. В свою очередь дефицит продолжает провоцировать увеличение стоимости", — сказали в пресс-службе.

Объяснить такие цифры оказалось достаточно просто: рост был зафиксирован ещё осенью прошлого года. На этот же временной период приходится резкий рост популярности пиломатериалов в мире — он и вызвал дефицит. Интересно, что на экспорт из РФ идёт примерно 31 млн кубометров.

Предварительный итог ситуации: с октября прошлого года цены на деревянные дома в РФ подскочили на 40%. По мнению экспертов Ассоциации, стоит ограничивать экспорт, вводить квоты поставок и стимулировать внутренний рынок — предложения планируется представить в Минпромторг.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.