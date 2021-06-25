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Наломали дров: в РФ зафиксирован дефицит древесины

Экономика

Новости с рынка российского домостроения: там наметился солидный дефицит древесины. Как сообщают эксперты, уже на текущий момент нехватка составляет примерно 30-40% от ежегодно потребляемых объёмов, что в перспективе может вылиться в ещё больший рост цен.

Наломали дров: в РФ зафиксирован дефицит древесины

Данные по древесине для ТАСС привели в пресс-службе Ассоциации деревянного домостроения, сообщив следующее: цены, например, на доску выросли за три июньских недели примерно на 32%, а с начала года — втрое.

"В России потребление пиломатериалов на конструкции деревянного домостроения, в том числе на стропильные системы всего малоэтажного строительства, составляет около 6 млн кубометров в год.

При этом сейчас уровень дефицита достигает от 30% до 40%, то есть 2-2,5 млн кубометров. В свою очередь дефицит продолжает провоцировать увеличение стоимости", — сказали в пресс-службе.

Объяснить такие цифры оказалось достаточно просто: рост был зафиксирован ещё осенью прошлого года. На этот же временной период приходится резкий рост популярности пиломатериалов в мире — он и вызвал дефицит. Интересно, что на экспорт из РФ идёт примерно 31 млн кубометров.

Предварительный итог ситуации: с октября прошлого года цены на деревянные дома в РФ подскочили на 40%. По мнению экспертов Ассоциации, стоит ограничивать экспорт, вводить квоты поставок и стимулировать внутренний рынок — предложения планируется представить в Минпромторг.

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В России возник дефицит древесины для строительства домов=Китай важнее!?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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