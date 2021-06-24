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Платить не могу продать: ипотечный "бум" породил обилие "квартир с обременением"

Экономика

Новости с рынка недвижимости: на нём уже достаточно длительное время растёт доля так называемых квартир с обременением.

новостройка, ипотека
 

Платить не могу продать: россияне расставляют запятые

"Обременение — это особое условие, стесняющее собственника недвижимости и порождающее права на имущество для третьих лиц", — напоминает нам закон № 122 "О государственной регистрации".

Простой пример: если человек приобретает квартиру по ипотеке, то залогодержателем выступает банк. И при желании продать или подарить данную квартиру нужно согласие банка.

Согласно данным "Известий", которые пообщались сразу с несколькими специалистами рынка недвижимости, только за июнь 2021 года предложение по квартирам с обременением выросло на 20% (в сравнении и июнем-2020). При этом за весь прошлый год доля таких квартир стала больше на 18-20%.

ипотека
 

Каждая четвёртая квартира будет "с сюрпризом"?

"Увеличение доли квартир с обременениями на рынке обусловлено, прежде всего, продолжающимся снижением уровня доходов населения.

В течение прошедшего года немало заёмщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, в связи с чем выплата ипотечного кредита стала неподъёмной для семейного бюджета", — высказала мнение Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

Таким образом, ипотечный "бум", который подогрела и помощь государства с льготными ипотечными кредитами, может в перспективе обернуться сложностями. Уже к концу 2021 года может возникнуть ситуация, в которой примерно 25% всех квартир на рынке будут идти "с нагрузкой", даёт прогноз Алексей Панов, руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании "Этажи"

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ИПОТЕКА: Как правильно взять ипотеку? Основные ошибки и правила при выборе ипотеки
Автор: Константин Шапров
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