В Минтруде озаботились социальной защитой самозанятых граждан

Статус самозанятого предполагает определённый режим налогообложения, но не является полноценной формой трудовых отношений между заказчиком и исполнителем услуг.

По данным Минтруда, около половины самозанятых граждан в России находят клиентов через цифровые платформы. Это, например, таксисты, курьеры, репетиторы, частные мастера. Однако в настоящее время самозанятый гражданин не имеет возможности оформить оплачиваемый больничный лист, ежегодный отпуск, получить декретные и иные выплаты (в том числе и пенсию по завершении трудовой деятельности). В связи с этим в Минтруде прорабатываются изменения в трудовое законодательство, которые позволят повысить социальную защищённость самозанятых, сообщают "Известия".

Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения, в котором принимают участие профильные ведомства, представители бизнеса и общественности. А некоторые цифровые платформы уже запустили собственные программы поддержки самозанятых — например, льготное страхование. Следует ожидать, что через некоторое время в России может появиться новая форма трудовых отношений — "платформенная занятость".

"В связи с этим потребуется изменение ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", а также Закона "О занятости населения в Российской Федерации", — пояснила изданию партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

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