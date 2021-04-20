Минтруд отказал самозанятым в социальных выплатах

Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало предложение бизнес-объединения "Опора России" предоставлять самозанятым возможность на добровольной основе заключать договор обязательного социального страхования и тем самым получать социальные выплаты при болезни и при беременности.

Как говорится в ответном письме Минтруда, Фонд социального страхования проанализировал поступившие от добровольных страхователей взносы и пришёл к выводу, что их недостаточно для того, чтобы выплачивать им "больничные" и "декретные", сообщает ТАСС. Так, в 2020 году от них получено 96,8 млн рублей, а выплачено в связи с болезнью и материнством — 852,7 млн рублей. Минтруд считает, если круг добровольных страхователей будет расширен, то фонд столкнётся с риском невыполнения социальных обязательств.

"Опора России" не согласна со мнением Минтруда. Им кажется несправедливым, что часть россиян может воспользоваться возможностью получать "больничные" и "декретные", а другая часть — нет. Так, социальные выплаты могут получать адвокаты, индивидуальные предприниматели, нотариусы и ряд других граждан, которым предоставлена возможность заключать договор социального страхования на добровольной основе.

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