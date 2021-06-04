Кудрин охарактеризовал решение "выгнать" доллар из ФНБ тремя словами

Решение касательно "изгнания" доллара из структуры ФНБ всего за месяц вызвало целую плеяду комментариев от политиков и экспертов. Россиянам успели дать несколько советов и объяснить: ничего страшного не произошло. Однако свою лепту в обсуждение темы решил внести глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин прокомментировал решение в кулуарах ПМЭФ, отметив, что оно

"В целом вынужденное".

Он также подтвердил, что оборот долларов в РФ от такого шага не изменится.

"Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", — сообщил Кудрин.

Напомним, что вместо долларов в ФНБ положат больше евро (суммарно 40%) и юаней (суммарно 30%).

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