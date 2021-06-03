Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Межрегиональной общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков в разговоре с "Правдой.Ру" назвал последствия решения министерства финансов об отказе от доллара в структуре ФНБ.
В течение месяца из ФНБ полностью будет выведен доллар. Вместо этого минфин вложится в евро (40%), юань (30%), золото (20%), британский фунт (5%) и йену (5%). По словам Костикова, такие изменения никак не скажутся на гражданах России.
"Сразу скажу, что на гражданах России это никак не скажется. Мы видим, что и Центральный банк, и Министерство финансов на протяжении нескольких лет после 2014 года активно снижают доллар в резервах и в ФНБ. Никаких последствий для страны я здесь не вижу. Потому что это будет замещено другими ликвидными активами", — заявил Костиков.
По словам эксперта, минфин выводит доллар из ФНБ, чтобы снизить зависимость от США. Правительство на фоне санкций не хочет хранить свои сбережения в этой стране.
"Это снижает риски и зависимость от Соединенных Штатов, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты обсуждали вопрос о том, что перекрыть нам расчеты в SWIFT, хотя они на SWIFT не имеют юрисдикции. Для того чтобы избежать хранения денег в Соединенных Штатах для ФНБ, потому что доллары хранятся в США, таким образом это вполне закономерный шаг для снижения рисков", — заявил Костиков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?