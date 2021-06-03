Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ

Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Межрегиональной общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков в разговоре с "Правдой.Ру" назвал последствия решения министерства финансов об отказе от доллара в структуре ФНБ.

В течение месяца из ФНБ полностью будет выведен доллар. Вместо этого минфин вложится в евро (40%), юань (30%), золото (20%), британский фунт (5%) и йену (5%). По словам Костикова, такие изменения никак не скажутся на гражданах России.

"Сразу скажу, что на гражданах России это никак не скажется. Мы видим, что и Центральный банк, и Министерство финансов на протяжении нескольких лет после 2014 года активно снижают доллар в резервах и в ФНБ. Никаких последствий для страны я здесь не вижу. Потому что это будет замещено другими ликвидными активами", — заявил Костиков.

Отказ от доллара снизит зависимость от США

По словам эксперта, минфин выводит доллар из ФНБ, чтобы снизить зависимость от США. Правительство на фоне санкций не хочет хранить свои сбережения в этой стране.

"Это снижает риски и зависимость от Соединенных Штатов, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты обсуждали вопрос о том, что перекрыть нам расчеты в SWIFT, хотя они на SWIFT не имеют юрисдикции. Для того чтобы избежать хранения денег в Соединенных Штатах для ФНБ, потому что доллары хранятся в США, таким образом это вполне закономерный шаг для снижения рисков", — заявил Костиков.

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