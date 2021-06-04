Как россиянам поступить с долларами после "манёвра" ФНБ? Мнения экспертов

Новость о том, что в ФНБ решили избавиться от доллара и "зайти" в другие валюты, стала весьма обсуждаема: ранее по ней для "Правды. Ру" высказался доктор экономических наук Игорь Костиков.

Вроде бы идея здравая: снизим зависимость от доллара. Но стоит ли что-то делать россиянам, у которых есть вечнозелёные американские президенты на счетах или в наличном виде? Мнение сразу нескольких экспертов приводит РИА "Новости".

Александр Бахтин, инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" даёт следующий совет: стараться сохранять примерно 30-40% денег в валюте или валютных активах даже в том случае, если доходы и расходы идут в основном в рублях. Новости касательно ФНБ данную пропорцию не "сдвигают", уверен он.

"Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов", — отмечает эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Андрей Верников, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала", сообщает: всем, у кого есть доллары, стоит их придержать. Высокие инфляционные ожидания могут повлиять на "манёвры" потребителей, стимулируя повышенный спрос — а это приведёт к росту цен.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс", уточняет: долларам россиян (неважно, в виде наличности или в виде вкладов) угроз нет.

"Сценарий отключения от SWIFT и жёстких секторальных санкций уже обсуждался, и широко освещался в СМИ ещё несколько лет назад. Пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат", — добавил он.

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