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"Нелегальный" доход учтут при оценке "нуждаемости"

Экономика » Финансы » Деньги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно учитывать "нелегальные" доходы россиян при определении "нуждаемости".

"Нелегальный" доход учтут при оценке "нуждаемости"

В ходе своего выступления перед депутатами Госдумы с отчётом о работе правительства он заявил, что в России много автоматических льгот, которые получают люди, не нуждающиеся в них, сообщает "Прайм".

Исходя из слов премьера, речь идёт о россиянах, получающих "нелегальный" доход ("серую" зарплату, доходы от "теневого" бизнеса), который не "высвечивается" в базах данных органов государственной власти, и такие граждане признаются "нуждающимися".

Глава правительства считает, что тема нелегальной занятости очень важна и надо учитывать эти "нелегальные" доходы при определении нуждаемости.

Мишустин подчеркнул, что "нуждаемость" является основным фактором, который будет учитываться при господдержке, поэтому важно, чтобы она была доступна именно тем, кому она необходима.

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Ежегодный отчет Правительства в Госдуме. Прямая трансляция
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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