Центробанк РФ отозвал лицензию у ПАО АКБ "Проинвестбанк" из Перми, пытавшегося скрыть своё реальное финансовое положение. Вкладчики Проинвестбанка получат компенсации от Агентства по страхованию вкладов.
Как поясняет ЦБ, банк "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности", а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть своё реальное финансовое положение.
Регулятор неоднократно требовал от Проинвестбанка адекватно оценить принимаемые риски. Исполнение этого требования привело к появлению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Выплаты по вкладам Проинвестбанка начнутся не позднее 7 мая 2021 года.
Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнёт выплачивать компенсации вкладчикам банка не позднее 7 мая текущего года. Банки-агенты, через которые будут осуществляться выплаты, выберут не позднее 29 апреля этого года. По предварительной оценке, совокупный объём выплат составит 833,2 млн рублей.
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