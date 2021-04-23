Пермский Проинвестбанк остался без лицензии

Центробанк РФ отозвал лицензию у ПАО АКБ "Проинвестбанк" из Перми, пытавшегося скрыть своё реальное финансовое положение. Вкладчики Проинвестбанка получат компенсации от Агентства по страхованию вкладов.

Как поясняет ЦБ, банк "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности", а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть своё реальное финансовое положение.

Регулятор неоднократно требовал от Проинвестбанка адекватно оценить принимаемые риски. Исполнение этого требования привело к появлению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Выплаты по вкладам Проинвестбанка начнутся не позднее 7 мая 2021 года.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнёт выплачивать компенсации вкладчикам банка не позднее 7 мая текущего года. Банки-агенты, через которые будут осуществляться выплаты, выберут не позднее 29 апреля этого года. По предварительной оценке, совокупный объём выплат составит 833,2 млн рублей.