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Пермский Проинвестбанк остался без лицензии

Экономика » Финансы » Банки

Центробанк РФ отозвал лицензию у ПАО АКБ "Проинвестбанк" из Перми, пытавшегося скрыть своё реальное финансовое положение. Вкладчики Проинвестбанка получат компенсации от Агентства по страхованию вкладов.

Пермский Проинвестбанк остался без лицензии

Как поясняет ЦБ, банк "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности", а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть своё реальное финансовое положение.

Регулятор неоднократно требовал от Проинвестбанка адекватно оценить принимаемые риски. Исполнение этого требования привело к появлению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Выплаты по вкладам Проинвестбанка начнутся не позднее 7 мая 2021 года.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнёт выплачивать компенсации вкладчикам банка не позднее 7 мая текущего года. Банки-агенты, через которые будут осуществляться выплаты, выберут не позднее 29 апреля этого года. По предварительной оценке, совокупный объём выплат составит 833,2 млн рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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