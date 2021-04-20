S&P объяснило "ограниченность" влияния санкций на Россию

Санкции США против российского государственного долга окажут ограниченное влияние на бюджет и финансовые рынка из-за устойчивости России к внешним шокам. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P.

В нём говорится, что "ограничения для финансовых учреждений США на приобретение при первичном размещении российских облигаций не окажут существенного влияния на финансирование бюджета России и не повлияют на финансовые рынки страны". Последствия для суверенного рейтинга РФ будут также ограниченными из-за сильных макроэкономических показателей, которые обеспечивают России устойчивость к внешним шокам.

При этом S&P указывает на наличие рисков ужесточения санкций и их введения, в том числе против коммерческих банков, в течение ближайших лет. Ранее Fitch и Mood's также отмечали риски ужесточения ограничений, но не уточняли, какого рода могут быть санкции, за исключением их расширения на вторичный рынок гособлигаций.

На прошлой неделе США ввели санкции против госдолга и против 32 физических и юридических лиц, а также заявили, что высылают 10 сотрудников дипломатической миссии. В ответ Россия заявила о высылке 10 американских дипломатов и запрете на въезд американцев, связанных с "антироссийской программой".

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